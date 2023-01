261 Einträge im Mängelmelder : Wie reagiert die Stadt auf die beschädigten Poller in Endenich?

Mehrere Pfosten am Rande der Frongasse in Endenich sind kaputt. Foto: Christine Ludewig

Endenich In der Frongasse sind einige Poller scheinbar seit Längerem beschädigt. Die Verwaltung hatte mal angekündigt, keine Pfosten mehr aufstellen zu wollen, weil sie häufig umgefahren werden. Hat sie das wirklich umgesetzt?

Zwei Poller liegen am Straßenrand, daneben steht ein halber Absperrpfosten, auf der anderen Straßenseite ist ein rot-weißer Poller am Rande des Radwegs umgeknickt: Innerhalb weniger Meter sind auf der Frongasse in Endenich schon seit Längerem einige Poller beschädigt. Bei einer langen Debatte zwischen Lokalpolitik und Stadt um Poller in der Brahmsstraße in Endenich hatte die Verwaltung vor etwa zwei Jahren von solchen Pfosten abgeraten. Nicht zuletzt würden sie häufig umgefahren. Wie geht die Stadt aktuell mit dieser Problematik um?

Die beschädigten Poller in der Frongasse waren der Stadt bislang noch nicht bekannt, teilt Andrea Schulte vom Presseamt am Dienstag mit. Die Flächen würden nun abgesichert, um dort danach neue Poller aufzubauen. „Ob beschädigte Poller neu gesetzt werden, wird jeweils im Einzelfall entschieden – bei irreparablen Schäden wird zunehmend darauf verzichtet“, erklärt Schulte. „Zur Sicherung von Verkehrsflächen und zur Verhinderung widerrechtlichen Parkens werden schon seit einigen Jahren keine Poller mehr eingesetzt, da der bauliche und insbesondere der Unterhaltungsaufwand zu groß sind.“

Informationen über Schäden erreichen die Stadt laut Schulte über den Mängelmelder, Unfallmeldungen der Polizei und durch Straßenkontrollen: „Die Werkstätten des Tiefbauamtes priorisieren die gemeldeten Schäden und arbeiten diese zeitnah ab, in der Regel innerhalb von zwei bis drei Wochen.“ Verzögerungen seien durch größere Veranstaltungen wie Karneval möglich, weil dann weniger Personal zur Verfügung stehe. „2022 kam es zudem immer wieder zu Lieferengpässen bei der Ersatzbeschaffung, sodass Bagatellschäden, die zu keiner Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit führten, erst nach mehreren Wochen behoben werden konnten“, sagt Schulte. Wenn durch die Schäden eine Gefahr bestehe, würden diese sofort beseitigt.

261 Einträge zu umgefahrenen Pollern in Mängelmelder

Dass umgefahrene Poller in Bonn keine Seltenheit sind, zeigt ein Blick in den Mängelmelder der Stadt. Der führte am Montag 261 Meldungen in der Kategorie „umgefahrene Poller“, in der aber nicht nur auf kaputte Pfosten, sondern auch auf umgefahrene Fahrradständer oder lockere Gehwegplatten hingewiesen wird. Nicht immer wurden die Pfosten laut den Meldungen umgefahren. Ein Nutzer schrieb am 2. Januar, dass er sich in Friesdorf an einen flexiblen Poller gelehnt habe, der daraufhin aus der Verankerung gefallen sei.

Aus Buschdorf gibt es gleich zwei Meldungen vom 21. November und 22. Dezember zu umgefahrenen Pfosten. Über zwei Stolperfallen wegen beschädigter Poller in Hoholz beschwerte sich ein weiterer Nutzer Anfang Dezember im Mängelmelder. Laut einer Meldung vom November lag damals seit einigen Monaten ein umgefahrener grüner Metallbügel (Poller) rechts am Fahrbahnrand der Celsiusstraße in Brüser Berg.