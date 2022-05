Täter weiter auf der Flucht : Wie sicher sich Duisdorfer nach dem Banküberfall fühlen

Standorte von Geldautomaten werden nach Darstellung der Sparkasse wegen der Häufung an Automatensprengungen auf Sicherheit überprüft. Der Standort Am Burgweiher gilt als sicher. Foto: Stefan Hermes

Bonn Der Mann, der vor sieben Wochen mit einer Waffe eine Bank in Duisdorf überfallen hat, ist weiter auf der Flucht. Was macht so eine Tat mit dem Sicherheitsgefühl der Anwohner? Der GA hat Passanten gefragt und sich erkundigt, wie es den betroffenen Bankangestellten geht.