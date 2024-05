Kriminelle greifen aus dem Netz an Wie sicher sind Bonner Krankenhäuser vor Hackerangriffen?

Daniel Kütting erinnert sich noch an Zeiten, als Patienten ihre Bilder nach dem Röntgen in die Hand bekamen. Das ist noch gar nicht so lange her. Kütting ist mittlerweile Oberarzt in der Radiologie der Bonner Uniklinik. Der Arbeitsalltag des 36-Jährigen sieht heute etwas anders aus: keine Faxe, keine Zettelwirtschaft, keine Befunde auf CD. Vieles ist schneller, bequemer, digitaler geworden – und damit auch anfälliger für Cyberkriminelle.