Konzerte in Bonn Zehn Live-Bands rocken am Samstag die Burg Endenich

BurgRock versteht sich als Erlebnis für die ganze Familie. Wer nicht direkt an der Bühne mitfeiern will, kann auch in die Parkanlagen ausweichen. Dort wartet auch eine Hüpfburg für Kinder. „BurgRock ist etwas für alle, die musikinteressiert sind und einen schönen Nachmittag haben wollen“, sagt Poggenpohl. Nur eine Sache liegt leider nicht in ihrer Hand, weshalb sie einen Wunsch an den Wettergott richtet: „Bitte kein Regen und möglichst Sonnenschein bei 20 bis 25 Grad.“ Denn ein Konzert auf einer nassen Wiese wünsche sich niemand. Wer sich – sei es bei Regen oder Sonnenschein – BurgRock nicht entgehen lassen möchte, findet am Samstag, 7. September, ab 11 Uhr Einlass auf der Burg Endenich. Von 12 bis 23 Uhr werden die Live-Bands dann die Burgmauern zum Beben bringen.