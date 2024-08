SWB-Bus der Linie 610 Bus mit zerstörten Fenstern sorgt in Duisdorf für viele Fragen

„Weiß jemand, was gestern hinter dem Bahnübergang Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Messdorf passiert ist?“, eröffnete eine Nutzerin in der Facebook-Gruppe am Mittwochabend eine hitzige Diskussion. Nicht nur ihr schien diese Frage auf den Nägeln gebrannt zu haben. Es dauerte nämlich nicht lange, bis weitere Gruppenmitglieder von der Beobachtung ebenfalls berichteten.