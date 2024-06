Lesung in Ippendorf Bonner Arzt schreckt vor Morden nicht zurück

Es wird blutig am Dorfplatz in Ippendorf. Am Wochenende liest Patrick Savioz dort aus seinem Buch „Roter Stern“. Einmal im Jahr findet am Bücherschrank auf dem Platz eine Krimi-Lesung statt. Normalerweise geht es in den Büchern nicht besonders blutrünstig zu, berichtet Barbara vom Dorp, die das Ganze für den Ortsausschuss Ippendorf organisiert. „Wir hatten viel Cosy-Crime“, sagt sie, also Kriminalfälle, bei denen es gemächlicher zugeht, wenig Sex, wenig Gewalt.