Unterwegs im Morgengrauen Das erlebt ein Bonner in 55 Jahren als Zeitungszusteller

Meistens bringt Wolfgang Nachsheim nur die Zeitung, aber an einem Morgen überbrachte er auch die Nachricht von einem Todesfall. Das wusste der 76-Jährige Zeitungszusteller aber in dem Moment noch nicht. Seit 55 Jahren verteilt er die Zeitung, seit 1980 in Lengsdorf, wo er seit seiner Kindheit lebt und wo er das ganze Dorf kennt.