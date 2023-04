Rohbau in Dransdorf steht Bonner Feuerwehrwache hat bald separate Umkleiden für Frauen

Als die jetzige Wagenhalle an der Turnhalle der Kettelerschule errichtet wurde, sagt er, gab es noch keine Frauen bei der Feuerwehr. Das hat sich jetzt geändert, und deshalb wird es auch geschlechtergetrennte Umkleiden und Duschräume geben. Vor allem in der Jugendabteilung gibt es viele Mädchen, die das sicher freuen wird. Die ist gut aufgestellt, aktuell gehören ihr 14 Jugendliche an. Sie und die 17 Aktiven kommen vom Einsatzfahrzeug direkt in die Duschen und dann erst in die Umkleiden, wo alle, auch die Jugend, eigene Spinde haben werden.