Langer Weg zum kleinen Glück Bonner Hobbygärtner warten viele Jahre auf die eigene Parzelle

Emsiges Treiben herrscht zum Beispiel im Bauerngarten am Haus der Natur auf der Waldau. Damit in den kommenden Monaten alles grünt und blüht, hat Gärtnerin Celine Michalski längst damit begonnen, die Beete aufzuräumen, Wildkraut zu jäten, den Boden zu bearbeiten sowie Pferdemist in den Kompost einzuarbeiten. Zudem bereitet sie schon alles für die Ernte vor und sät Karotten, Pastinaken, Zuckererbsen, die allerdings jedoch noch mit einem Vlies abgedeckt werden. So wie manch andere Frühblüher starteten die Forsythien in diesem Jahr zeitiger als sonst.