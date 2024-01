Ehrenamtlicher Richter „Was in den Gerichten verhandelt wird, ist oft ein Spiegel der Gesellschaft“

Ohne mit der Wimper zu zucken, sitzt Magnus Schmitz-Krummacher an der Seite des Richters, hört genau zu, was Angeklagte und Zeugen im Gerichtsaal von sich geben. Neutral, unvoreingenommen und distanziert ordnet er den Sachverhalt ein, stellt Verständnisfragen und nimmt als ehrenamtlicher Richter Einfluss auf den gerichtlichen Entscheidungsprozess. Kein leichtes Amt, doch das Bedürfnis, helfen zu wollen, treibe ihn an, sagt Schmitz-Krummacher.