Unfall zwischen Ückesdorf und Röttgen : Bonner Jägerschaft ist über nicht gemeldeten Wildunfall verärgert

Bonn Der Vorsitzende der Bonner Jägerschaft spricht von „Tierquälerei.“ Ein schwer verletztes Reh haben Jäger auf der Landstraße zwischen Ückesdorf und Röttgen gefunden. Das Tier war am Montagabend angefahren worden. Der Autofahrer hat die Kollision nicht gemeldet.

Schorn macht sich Sorgen, dass es derzeit vermehrt zu Wildunfällen kommen könnte. „Für die Rehe hat jetzt die Paarungszeit begonnen.“ Sie würden blind vor Liebe durch die Gegend laufen und sich dadurch in Gefahr bringen. „In Bonn gibt es viele Straßen, die durch den Wald oder an Feldrainen entlang führen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Reh vor das Auto läuft, steigt.“

Um das zu verhindern, sollte der Mensch umsichtig sein. „Vor allem in den frühen Morgenstunden und in der Dämmerung sollten Autofahrer in Waldstücken entlang der Felder mit der Gefahr einer Kollision rechnen. Dann könnte das eine oder andere Reh gerettet werden“, so Schorn.