Gruppe in Ippendorf : Bonner Kaffeefleckchen schaffen Angebot für Eltern und Kinder

Gruppe in Ippendorf

Leckere Kuchen und Spielmöglichkeit für Kinder in Ippendorf bieten Christina Lindau (l.) und Katharina Gutbrod. Foto: Meike Böschemeyer

Ippendorf Die Ippendorfer Kaffeefleckchen treffen sich regelmäßig. Sie wollen einen Treffpunkt für Eltern mit ihren kleinen Kindern bieten.

Zitronenkuchen oder doch lieber ein Stück Rüblitorte mit einer verlockend leuchtenden Marzipanmöhre darauf? Wer die Wahl hat, hat die Qual. Das gilt auch für die vierjährige Marie (Name geändert), die sich partout nicht entscheiden kann, welchen Kuchen sie nun essen will.

Die Tische sind einladen gedeckt und dekoriert, auf dem Boden steht jede Menge Spielzeug bereit: Zum zweiten Mal treffen sich die Ippendorfer Kaffeefleckchen an diesem Nachmittag. Mit diesem Angebot wollen die Organisatoren um Christina Lindau, Meike Siebers und Katharina Gutbrod junge Eltern aus dem Ort ansprechen und ihnen mehrmals im Jahr die Gelegenheit zu einem zwanglosen Beisammensein bieten. Kaffeefleckchen? Woher kommt der Name? „Weil sicher der eine oder andere von uns nach dem Treffen einen Kaffeeflecken haben wird“, schmunzelt Katharina Gutbrod.

„Natürlich gibt es in Ippendorf ein reges Vereinsleben. Auch die Kirchengemeinden sind sehr aktiv“, sagt Gutbrod, Tochter von Barbara vom Dorp, der Vorsitzenden des Ortsausschusses. „Aber für diejenigen, die sich nicht von den verschiedenen Vereinen angesprochen fühlen, gibt es keine Angebote.“ Besonders die vielen jungen Familien, die sich im Ort angesiedelt haben, finden nur schwer Anschluss. Das liegt ihrer Meinung nach auch daran, dass es keine entsprechende Location gibt. „Immer nur auf Spielplätzen will man sich auch nicht treffen“, so Gutbrod.