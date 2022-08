Fotovoltaik-Boom in Bonn : Die Sonne lacht, der Zähler fehlt

Umweltausschuss Bornheim : Neue Kriterien für Errichtung von Fotovoltaikanlagen In seiner Sitzung am Mittwoch beschloss der Umweltausschuss der Stadt Bornheim einen Kriterienkatalog für die Errichtung von Freiflächen-Fotovoltaikanlagen. Die Empfehlung an den Planungsausschuss, der den Standortkriterien auch noch zustimmen muss, erging einstimmig ohne Enthaltungen.