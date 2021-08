Reitverein unterstützt Sterntaler : Bonner Kinder fahren dank Spende in den Urlaub

Hardtberg Der Bonner Verein Sterntaler finanziert Ferienfreizeiten für Kinder, die aus schwierigen sozialen Verhältnissen kommen. Das unterstützt der Reitverein Rheinische Höhen mit einer Spende. Was eine Reise für die Kinder bedeutet, erklärt Pfarrer Michael Schäfer.

Der Verein hilft Kindern, die in schwierigen sozialen Verhältnissen aufwachsen – etwa dadurch, dass er verschiedene Angebote unterstützt: von der Hausaufgabenhilfe bis zum gemeinsamen Kochen im Jugendzentrum Uns Huus. Und eben Ferienfreizeiten. Mit denen fing 1995 alles an. Weil die Leitung einer Kita das Geld für eine solche Freizeit nicht zusammenbekam, bildete sich eine Gruppe, die helfen wollte und aus der Sterntaler hervorging.

„Das ist eine tolle Summe“

Beim Reitverein sei die Entscheidung einstimmig gefallen, an Sterntaler zu spenden, berichtet Pressewartin Angela Heller. „Wir machen uns jedes Jahr erneut Gedanken, welche Organisationen für eine Spende infrage kommen“, sagt sie. „Für uns war entscheidend, dass sie aus der Region kommt und etwas in der Jugendarbeit macht.“ Gerade in der Corona-Zeit sei es wichtig, Kindern zu helfen. „Viele Eltern sind vielleicht mit dem Homeschooling überfordert, oder es gibt Spannungen in der Familie“, sagt Heller. „Durch die Freizeiten kommen die Kinder mal aus dem häuslichen Umfeld raus.“