Als Baby hatte er dort gelebt Bonner Lehrer lernt in Tansania völlig neues Lebensgefühl kennen

Eine Sache hat Jens Glock an seiner Reise nach Tansania besonders fasziniert: „Man kommt in ein Land, das man nicht kennt, aber jeder kennt einen.“ Jeder, das wäre wohl etwas übertrieben, aber der Name Glock ist in der Stadt Njombe in dem ostafrikanischen Land bekannt, das hat der 33-Jährige jetzt erlebt. Das liegt an seinem Vater Gerhard Glock: Er hatte von 1988 bis 1993 dort für den Deutschen Entwicklungsdienst als Lehrer gearbeitet und den Bau zweier Wohnheime für Mädchen ermöglicht. Den Dank und das Freundschaftsgefühl auch 30 Jahre danach hat der Sohn jetzt selbst erlebt.