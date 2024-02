Ärger über Vodafone Bonner mehr als zwei Wochen ohne Telefon- und TV-Empfang

Wenn der Ausfall länger anhält, sollte dem Anbieter eine Frist zur Erbringung der Leistung gesetzt werden. Wird die Leistung des Anbieters auch nach Ablauf der angegebenen First nicht vollbracht, kann der Vertrag unter Umständen außerordentlich gekündigt werden. Diese Ankündigung sollte per Brief an den Anbieter gesendet werden, sagt Wieler. Das Schreiben zur Fristsetzung sollte nachweisbar versendet werden. Eine Möglichkeit sei per Einwurfeinschreiben. Außerdem ist im Schreiben „eine Frist von zehn bis 14 Tagen angemessen”, so Wieler. Es könne nämlich immer der Fall sein, dass Reparaturen länger dauern, wenn etwa Leitungen bei Bauarbeiten zu Bruch gegangen sind oder durch andere Ursachen nicht mehr funktionstüchtig sind.