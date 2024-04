Hohe Nachfrage Bonner Schrebergärten erwachen aus dem Winterschlaf

Nach Schneeglöckchen, Krokus und Winterling erscheint jetzt in vielen Gärten das kaum 20 Zentimeter hoch wachsende Zweiblättrige Blausternchen mit seiner zartblauen Blüte. „Das ist die Pflanze des Monats März“, sagt Hans-Peter Milde, in dessen Parzelle der Kleingartenanlage Bonn-Nord sich das Pflänzchen nun zu Hunderten von alleine ausgebreitet hat. „Wir haben schon die ersten Tage in der Sonne sitzen können und den Flug der Kraniche über uns beobachten können“, schwärmt Brigitte Georgi, die zusammen mit ihrem Mann seit bald 55 Jahren einen der 30 Kleingärten der Anlage in Alt-Tannenbusch bewirtschaftet.