„Dat is Endenich“ : Bonner schreiben Liebeslied über Endenich

Endenich Mehrere Bonner haben den Song „Dat is Endenich“ geschrieben und aufgenommen. Darin geht es vor allem um das Lebensgefühl im Stadtteil.

Wo is et am schönste in Endenisch? En d`r Burg? Oder de Fronjass? Em Bierjaade? „Das kann ich gar nicht so genau sagen“, überlegt Gerhard Weber und gibt sich diplomatisch. „Bei uns ist es überall schön“, betont der 70-Jährige lachend. So schön, dass er gemeinsam mit anderen Endenichern ein Lied über „sing Heimaat“ getextet, komponiert und eingesungen hat. „Dat is Endenich“ heißt diese Liebeserklärung an den Ort zwischen Poppelsdorf, Lengsdorf und Duisdorf. Das Projekt angestoßen hatte Renate Torno. „Sie hatte die Idee dazu. Und ich war von dem Vorschlag sofort begeistert“, erzählt Weber. Seit Anfang September ist das Lied fertig.