Werner Palm geht in Ruhestand : Bonner Schreiner hat Möbel aus dem Nato-Hauptquartier repariert

Foto: Niklas Schröder

Duisdorf Eigentlich wollte Werne Palm Jura studieren. Doch dann kam ihm die Leidenschaft, mit Holz zu arbeiten, dazwischen. Bis heute: Der 65-Jährige hatte in all den Jahren viele Möbelstücke auf seiner Werkbank – auch aus dem Nato-Hauptquartier.



Von Niklas Schröder

Seit 1986 führt Werner Palm einen Fachbetrieb für die Restaurierung von antiquierten Möbelstücken in der Rochusstraße. Ob Skulpturen, Bilderrahmen oder Lederstücke – der gelernte Schreiner bereitet verschiedenste Dinge auf und hatte auch schon Möbelstücke aus Botschaften auf seiner Werkbank liegen. Im nächsten Jahr will der 65-Jährige in den Ruhestand gehen.

„Es war von Anfang an mein Ziel, Restaurator zu werden“, erzählt Palm, der als junger Mann ein Jurastudium begann. „Meine Eltern hatten Eckhäuser in der Lennéstraße und der Weberstraße und mein Vater hat in den Kellern alles Mögliche gesammelt – auch alte Möbel.“ In seinen Semesterpausen werkte Palm immer häufiger in den Kellern. „Ich habe gemerkt, dass mir die Arbeit mit antiken Möbeln mehr Spaß macht, als mein Studium.“ Mit dem Ziel, später als Restaurator zu arbeiten, begann Palm nach seinem Zivildienst eine Schreinerlehre. Anschließend arbeitete er viele Jahre bei der Firma HSR Antiquitäten in Bonn. Vor mittlerweile mehr als 30 Jahren machte sich Palm selbstständig und lebt heute mit seiner Frau in Euskirchen.

Mahagoniholz kam aus Übersee

In Palms Werkstatt sind im Rund die unterschiedlichsten Werkzeuge aufgereiht: Sägen, Zangen, aber auch Schraubschlüssel und Pfeilen hängen in allen Größen und Formen über den Werkbänken. Zurzeit arbeitet der Restaurator an einem zwei Meter großen Sekretär aus Pyramiden-Mahagoniholz. „Das Holz ist in einem Blatt gearbeitet – die Maserung zieht sich fortlaufend nach unten“, erklärt Palm. Der imposante Schrank, der aus mehreren Teilstücken besteht, hat bereits 200 Jahre auf dem Buckel, schätzt Palm. „Mahagoni kam aus Übersee, deswegen wurden im 19. Jahrhundert in Norddeutschland viele solcher Möbelstücke hergestellt.“

Da der Transport mit Pferdekutschen zum Teil sehr teuer war, waren in südlichen Gefilden eher heimische Hölzer wie Nussbaum und Kirschbaum verarbeitet worden. Der Sekretär könnte deshalb seinen Weg über Handel nach Bonn gefunden haben, glaubt der Fachmann. Von einer alten Dame wurde Palm beauftragt, das antike Stück auf Vordermann zu bringen. Zwischen 35 und 60 Stunden wird der gelernte Schreiner an dem Holzschrank sitzen. „Die alte Dame will den Sekretär ihrem Sohn übergeben und bis dahin soll er wieder in Ordnung sein.“ Mehrere Tausend Euro lässt die Auftraggeberin die Reparatur kosten.

Werkstoff mit wenigen Überraschungen

Viel zu beachten gebe es bei Mahagoni nicht, erklärt Palm. „Es ist ein relativ gutmütiges Holz, was mit wenig Überraschungen aufwartet.“ Herausfordernd sei hingegen der Lack, den eine Firma nachträglich auf das Möbelstück aufgetragen hatte. „Es war eine Parkettversiegelung darauf – dieser Lack ist zwar mechanisch sehr widerstandsfähig, hat aber den Nachteil, dass er das Holz stark ausbleicht“, schildert der Restaurator. „Beinahe weiß“ könne das Holz durch den falschen Aufstrich werden. Dennoch sei das Holz weiterhin von hoher Qualität. Ist der „alte Lack“ erst einmal abgebeizt, geht es dem deutschen Möbelstück an die Scharniere: Teilweise müssen sie ergänzt und repariert werden. Dafür zerlegt Palm den Schrank in seine Einzelteile. Eine schimmernde Holztür wird anschließend mit Werkzeug bearbeitet und zurück in den Korpus eingesetzt.

Aufträge wie der Sekretär aus Mahagoni bekommt Palm immer weniger. Denn die Auftragslage ist rasant gesunken, berichtet der gebürtige Bonner. Zum einen lohne sich für viele die Reparatur von Billigmöbeln nicht, zum anderen habe auch der Hauptstadtbeschluss massive Auswirkungen auf seinen Betrieb gehabt. „Ich hatte früher sehr viele Aufträge vom Auswärtigen Amt bekommen und habe Möbel für Diplomaten repariert.“ Damals arbeitete Palm mit einem dreiköpfigen Team in seiner Werkstadt. Private Möbel von den Diplomaten, aber auch Möbelstücke aus dem Nato-Hauptquartier seien auf seiner Werkbank gelandet. „1997 hat die türkische Botschaft uns einen riesigen Mahagoni-Tisch geliefert. Das Möbelstück sollte neu lackiert werden.“ Die vermeintlich leichte Aufgabe stellte sich später als Sisyphos Arbeit heraus. „Wie bei vielen englischen Hölzern, war auch dieser Tisch mit Silikon verseucht worden“, erinnert sich Palm. Das Problem: „Silikon dringt durch den Lack ins Holz und dann bekommt man es nie wieder weg.“ Nach dem abbeizen sah der Tisch wie eine Kraterlandschaft aus. „Wir haben mit mehreren Helfern jeden Krater von Hand mit Lack aufgefüllt, trocknen lassen und anschließend geschliffen“, erzählt Palm.

Seitdem die Bundesregierung weggezogen ist, haben solche Aufträge stetig nachgelassen. Mittlerweile arbeitet Palm größtenteils alleine in seiner Werkstatt. „Ich hatte früher Praktikanten und Aushilfen und konnte mich vor Arbeit nicht retten - jetzt schaffe ich sie hingegen leicht.“