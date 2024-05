Europatag am Berufskolleg Duisdorf Bonner Schüler erzählen über ihr Verhältnis zu Europa

Für die EU interessiert sich Lennart im Grunde aber trotzdem: „Ich finde den Binnenmarkt super. Außerdem ist es toll, dass man mit europäischem Personalausweis ohne Grenzkontrollen überall hinkommt. Diese Freiheit zu haben in der EU, ist eine super Möglichkeit, die ich in Zukunft auch nutzen möchte“, sagt er. Der ganz genaue Durchblick in puncto EU-Politik fehle ihm zwar noch, gesteht Lennart, die Veranstaltung habe aber schon einige der offenen Fragen klären können. Bis zur Wahl will er sich noch einmal etwas genauer mit den Zusammenhängen beschäftigen.