Auftritt von Bernard Liebermann Bonner Schüler freuen sich über Hilfe von bekanntem Kabarettisten

Die erste halbe Stunde lief ohne Probleme. Dann streikte die Technik in der Aula des Carl-von-Ossietzky-Gymnasiums. Ungünstig, denn dort stand gerade ein Promi auf der Bühne, im Publikum waren mehr als 200 Zuschauer. Leonard Paschke, der den Auftritt organisiert hatte, behielt die Ruhe. „So was kann passieren“, sagt der Schüler ein paar Wochen nach der Veranstaltung. „Aber als es länger dauerte, wurde es nervig.“ Es war allerdings nicht das Einzige, was an diesem Tag nicht nach Plan lief.