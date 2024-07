Strahlung für die Zwiebel Bonner Schüler lassen Wetterballon für die Wissenschaft starten

Der Ballon mit integrierter Kamera stieg auf 30 Kilometer Höhe und platzte wie vorgesehen irgendwann in der Stratosphäre. Die gut gepolsterte und mit gleich zwei GPS-Sendern ausgestattete Box schwebte an einem Fallschirm zu Boden und kam aber nicht an der vorher berechneten Stelle nördlich von Frankfurt herunter. Lehrer Schieder war noch am Abend losgefahren, um sie zu bergen, und musste bis nach Stockheim an der bayrisch-thüringischen Grenze fahren, wo die Box durch einen in einem Baum in 30 Metern Höhe festhing. Sie musste durch einen Baumkletterer geholt werden. Die Messergebnisse des durch wetteronline.de gesponserten Projektes werden wohl erst nach den Ferien ausgewertet.