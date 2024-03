Verein Adelante Bonner Schüler unterstützen Angebot für Missbrauchsopfer

Der Verein Adelante wurde 2012 gegründet, nachdem die Missbrauchsfälle unter anderem am Collegium Josephinum Bonn und am Aloisiuskolleg bekannt geworden waren und sich Betroffene gemeldet hatten, die immer noch unter den damals bereits 60 Jahre zurückliegenden Erfahrungen litten. Immer noch kommen Menschen mit Beratungs- und Therapiebedarf in die Räume überm Netto in der Rochusstraße, um die ehrenamtliche Hilfestellung in Anspruch zu nehmen. „Manchmal kommen drei an einem Abend“, sagt die Therapeutin Gudrun Jung. In jüngerer Zeit seien es auch Menschen gewesen, an denen die Ereignisse der Ahrtal-Überflutung nagen.