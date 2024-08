Bonner über seine Depression „Ich bin aufgewacht und habe gedacht: Ich will nicht leben“

Anfangs half der Alkohol. Tibor Varga arbeitete damals im Außendienst, war viel unterwegs, nur drei, vier Tage im Monat zu Hause. Den Rest der Zeit verbrachte er in Hotelzimmern oder an der Bar. „Durch den Alkohol ging es mir besser. Der hebt die Stimmung“, sagt der 55-Jährige. Damals merkte er, dass irgendwas mit ihm nicht stimmte. Morgens kam er nicht mehr aus dem Bett. „Ich bin aufgewacht und habe gedacht: Ich will nicht aufstehen, ich will nicht leben.“