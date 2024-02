Christine Prayon Wie sich eine Bonnerin den Traum von der Bühne erfüllte

Am Donnerstag, 15. Februar, tritt Prayon mit ihrem Bühnensolo „Abschiedstour“ um 20 Uhr im Pantheon-Theater in Beuel auf. „Ein großartig geschauspielertes Kabarettstück über den Stand der Dinge in unserem Lande“, heißt es in der Ankündigung des Pantheons. Tickets gibt es ab 18 Euro. Zudem verkauft Prayon die ersten Exemplare ihres zweiten Buches „Abwesenheitsnotiz – Long Covid, short story“, das am Montag, 12. Februar, erscheint.