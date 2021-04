Tausch- und Verschenkmarkt von Bonnorange : Bonner können kostenfrei brauchbare Gegenstände weitergeben

Bonn Ob olle Stehlampe oder in die Jahre gekommene Deko: Bonner können auf dem Tausch- und Verschenkmarkt von Bonnorange kostenfrei brauchbare Gegenstände weitergeben. Das Entsorgungsunternehmen bietet dazu auch Beratungen an.

Ob Kühlschrank, Stehlampe, Smartphone oder Deko: Irgendwann ist Zeit für Neues. Um unnötigen Abfall zu vermeiden und die Kreislaufwirtschaft zu stärken, bietet das kommunale Entsorgungsunternehmen Bonnorange einen nicht-kommerziellen Tausch- und Verschenkmarkt zur Weitergabe an. So sollen Alt-Geräte nicht im Keller verstauben, sondern von denen genutzt werden, die sie brauchen können. „Unser Tausch- und Verschenkmarkt ist in Bonn definitiv noch nicht bekannt genug“, sagt Bonnorange-Sprecher Jérôme Lefèvre. Das Grundprinzip des Angebots: Einfachheit. „Jeder, der ab und zu E-Mails schreibt, kann auch ein Inserat aufgeben“, so Lefèvre.