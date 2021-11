Ausstellung im Haus der Natur : Bonnorange findet vermehrt illegale Müllkippen im Wald

Heike Hückesfeld, Leiterin im Haus der Natur und Antje Vödisch von Bonnorange möchten mit der Ausstellung „Zugemüllt“ für Müllvermeidung sensibilisieren. Foto: Sebastian Flick

Venusberg Eine Ausstellung im Haus der Natur zeigt die Folgen von Müllverschmutzung im Wald. Auch im Kottenforst findet Bonnorange immer wieder illegale Müllkippen.



Achtlos weggeworfene Verpackungen, Glasflaschen, Restbestände von Chemikalien und dazwischen Tiere, die im Dreck nach Futter suchen: Die im Haus der Natur nachgestellte Szene ist ein abschreckendes Beispiel dafür, was passiert, wenn man Abfälle im Wald entsorgt. Welche Folgen die Vermüllung für die Natur und die Tierwelt hat und wie ein Ausflug in den Wald ohne zu entsorgende Abfälle aussehen könnte, erfahren Besucher der interaktiven Ausstellung „Zugemüllt – oder geht’s auch anders?“, die noch bis zum 5. Dezember im Haus der Natur, An der Waldau 48, zu sehen ist.

Sofas, Kühlschränke, Möbel und Bauschutt werden heutzutage achtlos und offenbar ohne schlechtes Gewissen im Wald abgelagert. In den vergangenen Jahren hat sich die Situation noch einmal verschlimmert: „Wir haben während Corona vermehrt Müllablagerungen im Wald beobachtet“, berichtet Antje Vödisch, bei Bonnorange für die Abteilung Umweltbildung zuständig.

So ist die Idee der Ausstellung entstanden, mit der das Haus der Natur und Bonnorange für die Umwelt und Müllvermeidung sensibilisieren möchten. Das Hinterlassen von Abfällen im Wald, seien es auch „nur“ Taschentücher oder Mund-Nase-Masken – kann fatale Folgen haben. Eine besonders große Gefahr besteht für die im Wald lebenden Tiere, kann doch letztlich alles, was im Wald achtlos weggeworfen wird, zum qualvollen Tod eines Tieres führen: „Vögel könnten sich verheddern und Plastikfetzen in ihr Nest einbauen, Schnüre verwickeln sich im Schnabel oder rund um die Füße des Vogels“, nennt Vödisch einige Beispiele. Mehrfach ist es in jüngster Vergangenheit vorgekommen, dass im Wald lebende Tiere in Mund-Nase-Masken hängen geblieben und in dieser Falle gestorben sind. Abfälle gefährden aber nicht nur die Tier-, sondern auch die Pflanzenwelt, da sie deren weiteres Wachstum zerstören. Auch für das Grundwasser haben Abfälle fatale Folgen: „Eine Zigarettenkippe allein kann durch ihre Giftstoffe 400 Liter Grundwasser verunreinigen“, warnt Heike Hückesfeld, Leiterin des Hauses der Natur.

Rund 200 illegal abgelagerte Müllkippen sammelt Bonnorange jeden Monat im Stadtgebiet ein. Die Kosten der Entsorgung sind immens: 500.000 Euro werden im Jahr in die Beseitigung von Müll in der Natur investiert, die Aufwendungen fließen in die Müllgebühren.