Brand in Bonner Mehrfamilienhaus „Ich hatte Glück im Unglück“

Der Brandgeruch umgibt das Mehrfamilienhaus an der Borsigallee noch Tage später, sogar in einigen Metern Entfernung. Drinnen, im Hausflur, ist er beinahe ätzend. Zum Lüften steht die Eingangstür offen. An der Scheibe klebt ein Schreiben der Polizei: „Brandort beschlagnahmt“. Pfingstsonntag, 19. Mai, war das Feuer am frühen Morgen ausgebrochen. Der Alarm ging um 4.52 Uhr los. Brandherd war eine Wohnung im Hochparterre; die Flammen breiteten sich rasch aus. Außerdem hatte sich dichter, beißender Qualm entwickelt. Alle 14 Wohnungen mussten evakuiert werden und waren zunächst nicht mehr bewohnbar.