Verdacht auf Brandstiftung Altpapiercontainer in Bonn-Duisdorf ausgebrannt

Zwei Altpapiercontainer sind am Dienstagabend auf der Julius-Leber-Straße in Bonn-Duisdorf ausgebrannt. Als die Freiwillige Feuerwehr gegen 23.30 Uhr eingetroffen sei, hätten die Container bereits voll in Flammen gestanden, erfuhr ein GA-Reporter vor Ort. Die sechs Einsatzkräfte löschten demnach das Feuer und öffneten die beiden Container, um an die Glutnester im Inneren zu kommen.