Dem neuen Klettergerüst ganz nah Brot und Spiele

Rund 12.000 Euro kostet das neue Spielgerät, das in den nächsten Tagen offiziell bestellt wird. Die Kosten werden je zur Hälfte vom Träger und vom Förderverein getragen. Und um das Geld zu sammeln, haben sich Kinder, Erzieher und Eltern in den vergangenen Wochen viel einfallen lassen. Besonders unterstützt wurden sie dabei von Bäckermeister Markus Schell vom Duisdorfer Café Schells Eck. Er hatte für die Verkaufsaktion mit dem „Klettermax“ ein ganz spezielles Brot für die Kita kreiert. Für jedes verkaufte Brot spendete er 1,50 Euro an den Förderverein der Einrichtung. Das Brot gab es nicht nur an mehreren Tagen in der Woche in der Bäckerei zu kaufen, sondern auch gleich in der Kita. Gemeinsam mit den Eltern hatten die Kinder einen Verkaufsstand auf dem Kitagelände aufgebaut. Und von dem duftenden Brot ließen sich nicht nur die Eltern anlocken. Auch Großeltern und Verwandte kamen, um einen ofenfrischen Klettermax zu kaufen. „Am Ende hatten die Kinder 45 Brote verkauft“, freut sich die Einrichtungsleiterin. „Sie waren mit viel Freude und Begeisterung bei der Sache. Die Aktion hat allen großen Spaß gemacht“, erzählt Andrea Zander.