Neue Attraktion in Bonn So wird aus einem tristen Spielplatz ein Kinderparadies

Der Freudenschrei ist Kindern vorbehalten. Denn so drücken viele ihre Begeisterung über den neuen Spielplatz am Morseweg aus. Da gibt es kein Halten mehr. Umut Özunlu reißt sich von der Hand der Oma los und weiß erst gar nicht, was er zuerst machen soll. Rutschen, schaukeln, klettern. Dann hat es ihm und Kuscheltier Mario die kleine, bunte Holzburg angetan. Hier will der Achtjährige ab jetzt wohnen. Die Oma lässt in gewähren und setzt sich derweil auf die Steinbank. Nicht lange, da gesellen sich weitere Kinder hinzu. Schön zu sehen, dass sie kaum Berührungsängste haben und schnell zum Spielen zusammenfinden, auch wenn keines die Sprache des anderen spricht. Umut testet jedes Gerät genau. Die hohe Rutsche muss nämlich nicht nur vorwärts sondern auch rückwärts funktionieren.