Schrecken für Hundehalter Angst vor Giftködern in Brüser Berg

Léon heißt der süße, kleine Mischlingshund, den Sascha Müller (will seinen richtigen Namen aus persönlichen Gründen nicht nennen) jeden Tag auf dem Brüser Berg ausführt. Nicht weil der Name schön klingt oder er Ähnlichkeit mit einem Löwen hätte. Nein, der Mischling kommt als Namensvetter von „Léon, dem Profi“ daher. Dazu muss man wissen: Es handelt sich um einen Thriller von Luc Besson, 1994, mit Jean Reno alias Léon in der Hauptrolle. Léon ist Auftragskiller. Müller lacht: „Das ist ein Witz.“