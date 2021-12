Ortsausschussvorsitzende Heidi Möller ist zuversichtlich : Brüser Berger Advent soll stattfinden

Brüser Berg Der Ortsausschuss hofft, dass die aktuellen Corona-Vorgaben auch am Samstag noch gelten. Maskenpflicht in den Sälen.

Sicher ist dieser Tage nichts: Kann man am Wochenende noch Veranstaltungen durchführen? Heidi Möller ist da zuversichtlich, dass der Brüser Berger Advent am Samstag stattfinden wird. Allerdings kündigt die Ortsausschussvorsitzende für Stadtteilsaal und katholischen Gemeindesaal strenge 2G- und Masken-Regeln an.

Kinder und Jugendliche schmücken Weihnachtsbaum

Das betrifft die Angebote auf der Borsigallee nicht. Dort hatten die Bonner Stadtwerke schon in der Vorwoche Lichterketten an den Baum angebracht, den der Ortsausschuss in Zusammenarbeit mit dem Unternehmerverbund Brüser Berg dort aufgestellt hat. Das ist ein gefällter Baum, daneben steht der, den der Ortsausschuss dort gepflanzt hat. „Der ist hoffentlich in ein paar Jahren groß genug, dass wir keinen zweiten mehr brauchen“, so Möller. Daran hängen Kugeln, die im Kindergarten, im Jugendzentrum und im Nachbarschaftszentrum sowie von Mitgliedern der Initiative Blühender Brüser Berg gebastelt wurden. An der adventlichen Atmosphäre soll es also nicht scheitern.