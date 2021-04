Vor 175 Jahren in der Kneipe : Bücher konnten in Lessenich beim Wirt ausgeliehen werden

Was liest das Team von Sankt Laurentius ?

Der GA wollte wissen, was Team der Bücherei so liest? Das hier sind die Empfehlungen:

Anne Kelz: „Schon der Titel des Romans ‚Junge Frau am Fenster stehend, Abendlicht, blaues Kleid‘ von Alena Schröder hat mich neugierig gemacht. Es ist ein spannendes und anrührendes Buch von der ersten bis zur letzten Seite. Eine Familiengeschichte, die bis in die 20er Jahre des vorigen Jahrhunderts reicht. Ein Roman über vier Generationen, in dem es nicht nur um einen wichtigen Brief, sondern auch um die Geschichte Deutschlands geht.“

Charlotte Mainzer: „Jeder kennt ja den Autor vom Sams. Paul Maar hat jetzt in diesem biografischen Buch, ‚Wie alles kam‘, seine Jugend bis in das Erwachsenenalter beschrieben. Es ist ein Dokument der Zeitgeschichte, in dem der Autor die Enttäuschung seines Vaters verarbeitet, der sich aus dem Krieg zurückkommend einen anderen Sohn als den intellektuellen Paul gewünscht hätte. So ist es ein schwieriges Verhältnis geworden. Doch es ist sehr schön, wie lebensnah Maar die Geschichte in seinem fränkischen Dorf erzählt.“

Renate Güsgen: „Ich habe selten Bücher gelesen, die in der Zeit des beginnenden 20. Jahrhundert spielen. Es hat mich schon bei dem ersten Band, auf den mich eine Leserin aufmerksam gemacht hatte, fasziniert, die persönlichen Schicksale der Frauen über Generationen zu verfolgen. Die Hebammen-Saga von Linda Winterberg sind Bücher zum Entspannen und werden bei uns gerne gelesen.“

Gabriele Göbel: „Sachbücher hatten ja lange den Ruf, trocken zu sein. Aber inzwischen gibt es so fantastische Sachbücher mit tollen Fotos und Illustration und kurzen prägnanten Erklärungen, die viele aktuelle Themen abdecken, an denen nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene ihren Spaß haben können. Darum möchte ich an dieser Stelle auch gerne einmal für die vielen interessanten Sachbücher plädieren etwa Was ist was: Internationale Raumstation.“