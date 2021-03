Wenn das Telefon zweimal klingelt : Bücherei in Endenich startet Vorlese-Projekt

Endenich Normalerweise gibt es in der Stadtteilbibliothek Endenich viele Veranstaltungen. Wegen Corona können sie derzeit nicht stattfinden. Deswegen hat sich der Förderverein nun etwas ausgedacht, um die Literatur zu den Menschen zu bringen.

Das Vorlesen am Telefon ist eine ganz neue Erfahrung

Einmal im Jahr findet zudem das Projekt „Endenich liest“ statt. Dabei hat Düning-Sommer schon an verschiedenen Orten für Publikum gelesen. Sie hat außerdem 40 Jahre lang an einer Grundschule unterrichtet. „Da habe ich täglich Kindern vorgelesen“, sagt die 70-Jährige. „Mir war immer wichtig, dass ich ihnen nicht nur das Lesen beibringe, sondern sie mit Literatur vertraut mache.“

Das Vorlesen am Telefon sei nun eine ganz neue Erfahrung. „Normalerweise kann ich dabei in die Gesichter schauen und bekomme ein Feedback“, sagt Düning-Sommer. Am Telefon sei es nicht möglich, die Reaktionen des Publikums mitzubekommen. „Wenn die Kinder zum Beispiel rumrutschen, weil ihnen langweilig wird.“ Aber wie es den Leuten gefällt, lasse sich auch im Gespräch herausfinden. „Ich möchte mein Gegenüber und seine Wünsche kennenlernen“, sagt Düning-Sommer. Das Vorlesen will sie als Austausch gestalten und kleine Pausen einlegen, um sich mit den Leuten zu unterhalten. Die Vorleser nehmen sich für jeden Anrufer rund eine halbe Stunde Zeit.