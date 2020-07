Leseratten folgen den Pfeilen : Bücherei in Lessenich öffnet nach Corona-Pause wieder

Lessenich Die Katholische öffentliche Bücherei Sankt Laurentius in Lessenich lässt ab Sonntag wieder Besucher rein. Aufgrund der Corona-Vorschriften gibt es einige Einschränkungen.

Die Pfeile auf dem Boden müssen noch befestigt und die Neuerscheinungen woanders als bei der Ausleihe platziert werden. Aber sonst ist die Katholische öffentliche Bücherei Sankt Laurentius Lessenich bereit für die Wiedereröffnung nach der Corona-Pause. Am Sonntagvormittag werden die Türen geöffnet, und anders als in der Bücherei an der Duisdorfer Rochuskirche dürfen die Leser auch hinein. Allerdings immer nur drei Kunden gleichzeitig, nachdem sie sich am Eingang die Hände desinfiziert haben.

Ein Vorteil in Lessenich ist, dass Kinder selbst in der Bilderbücherauswahl stöbern können. Das ist auch in der Bücherei Sankt Augustinus in Duisdorf möglich, die lässt allerdings nur eine Person rein. In der Bücherei Sankt Rochus können Medien nur am Eingang abgegeben und neue entgegengenommen werden. Neue Medien können vorab über einen Online-Katalog ausgewählt und per Mail bestellt werden. Güsgen und Göbel freuen sich auf die Wiedereröffnung. Sie hoffen, dass die Besucher Verständnis für die Regelungen haben, auch für das Warten vor der Tür. Bei schönem Wetter, überlegen die Leiterinnen Stühle für die Warteschlange aufzustellen.