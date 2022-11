Bürgerhaushalt auf dem Hardtberg : Trotz ausreichend Budget sind noch keine Bürgervorschläge umgesetzt

Der Weg vom Duisdorfer Bahnhof in Richtung Innenstadt. Bürger wünschen sich, dass er gepflastert wird und wollen davon Geld aus dem Bürgerhaushalt verwendet wissen. Foto: Benjamin Westhoff

Hardtberg Knapp 23 000 Euro im Bürgerhaushalt stehen Hardtberg zur Verfügung. Bürger konnten Vorschläge für den Stadtbezirk machen. Drei Projekte sind längst beschlossen, aber noch keins ist von der Verwaltung umgesetzt. Jetzt könnten sie deutlich teurer werden.



Die Geduld wird strapaziert, während die Hardtberger auf die Umsetzung ihrer Vorschläge aus dem bereitgestellten Bürgerbudget warten. Im Stadtbezirk können sie 2021/22 insgesamt 22 880 Euro für Gemeinwohl-Projekte ausgeben. Vor anderthalb Jahren haben Bezirksvertretung und Rat drei konkrete Projekte, die von Bürgern vorgeschlagen wurden, beschlossen. Im Derletal soll eine Bank aufgestellt werden – Kosten: 600 Euro. Zweitens soll der Fußweg vom Duisdorfer Bahnhof zum Zentrum gepflastert werden – Kosten: 15 000 Euro. Und drittens soll der Spielplatz in der Fußgängerzone um weitere Geräte ergänzt werden – Kosten: 12 500 Euro. Umgesetzt hat die Verwaltung davon bislang nichts.

Daher haben Grüne und SPD der Sanierung des Fußwegs zwischen Bahnhof und Zentrum in der jüngsten Bezirksvertretung noch einmal Nachdruck verliehen. Denn die Verwaltung war eigentlich zu der Auffassung gelangt, dass großflächige Sanierungen mit Verweis auf den akzeptablen Zustand zur Zeit nicht vorgesehen seien. Trotz des optischen Eindrucks ist der Verbindungsweg nach Einschätzung der Verwaltung als verkehrssicher einzustufen und könne auch von Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, genutzt werden. „Erst im Sommer 2022 wurden in dem besagten Stichweg einige Schlaglöcher geschlossen.“ Doch Bezirksbürgermeister Christian Trützler machte in Richtung Verwaltung deutlich, dass eine kurzfristige Umsetzung dieser beschlossenen Maßnahme erwartet wird.

Bank fürs Derletal ist angeliefert

Auf eine aktuelle GA-Anfrage antwortet das Presseamt jetzt: „Die Umsetzung ist in Bearbeitung.“ Gründe für die Verzögerung seien verlängerte Lieferfristen und „notwendige verwaltungsinterne Abstimmungsprozesse“. Voraussichtlich im Frühjahr 2023 könne die Baumaßnahme umgesetzt werden. Allerdings sei aufgrund der Rohstoffverteuerung mit Mehrkosten zu rechnen.

Die neue Bank im Derletal, die sogar wiederholt in der Bezirksvertretung angemahnt wurde, kann wohl bis Ende des Jahres aufgestellt werden, so die Verwaltung. Auf weitere Geräte auf dem Spielplatz im Duisdorfer Ortszentrum müssen die Kinder noch bis nächstes Frühjahr warten. Die Verzögerung begründet die Verwaltung mit verlängerten Lieferfristen und verwaltungsinternen Abstimmungsprozessen. „Die Umsetzung ist aktuell in Bearbeitung, die Wipptiere wurden bestellt und sind auf Lager, es fehlen noch die Fallschutzplatten und das Geschicklichkeitsspiel.“ Mit Mehrkosten sei zu rechnen.

Bürgerhaushalt zur Stärkung des Engagements

Wie in knapp 100 anderen Kommunen in Deutschland – etwa Köln, Trier und Freiburg, hat auch der Bonner Stadtrat 2018 den Bürgerhaushalt zur Stärkung der Beteiligung und des Engagements beschlossen. Ziel ist, Ideen aus der Bevölkerung zu sammeln und aus diesem Ideenpool Verbesserungen in den Stadtbezirken umzusetzen. Nach welchen Regeln das Verfahren abläuft, ist auf der städtischen Homepage www.bonn-macht-mit.de erläutert. In jedem Fall sollen die Kosten des jeweiligen Vorschlags 10 000 Euro nicht übersteigen.

Das Gesamtbudget des Bonner Bürgerhaushalts beläuft sich im aktuellen Haushalt auf 220 000 Euro und ist nach der Einwohnerzahl auf die vier Stadtbezirke verteilt. Demnach stehen dem Stadtbezirk Bonn 102 406 Euro zur Verfügung, Bad Godesberg 49 589 Euro, Beuel 45 195 Euro und Hardtberg 22 810 Euro.

Rat beschließt über Ausgaben