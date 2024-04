Pläne für legales Fahren am Venusberg Naturschützer sammeln 3300 Stimmen gegen Mountainbike-Strecke in Bonn

Die Oberbürgermeisterin dankte den Vertretern der Interessengruppen und lobte ihren Einsatz für den Umweltschutz. Der Verwaltung gehe es darum, eine legale Strecke einzurichten, sagte Dörner. Bisher fahren die Biker am Venusberg illegal. Die Stadt hatte deshalb eine Studie in Auftrag gegeben, um zu prüfen, ob es möglich ist, eine legale Mountainbike-Strecke anzulegen. Die kam zu dem Ergebnis, dass es die beste Variante wäre, am Venusberg einen legalen Korridor anzulegen, in dem die Mountainbiker ihre Strecken flexibel gestalten können. In diesem Bereich würden die bereits bestehenden, illegal angelegten Trails freigegeben.