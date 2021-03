Kostenpflichtiger Inhalt: Neuer Bürostandort in Bonn : Bundesbehörde zieht nach Dransdorf

Das Grundstück an der Justus-von-Liebig-Straße ist 7000 Quadratmeter groß. Foto: Benjamin Westhoff

Dransdorf Einen fünfgeschossigen Büro-Komplex an der Justus-von-Liebig-Straße/Ecke Fraunhofer Straße will die Ten Brinke Group bauen. Dort soll noch in der zweiten Jahreshälfte eine Bundesbehörde einziehen. Das Grundstück ist bereits leer gerräumt.