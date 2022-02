Stress im Beruf : Burn-out ist die größte Gefahr des 21. Jahrhunderts

Bei einem diagnostizierten Burnout-Syndrom seien die Chancen auf eine Re-Integration in der Regel gut, wenn sich die Rahmenbedingungen, die zu einem Burnout geführt haben verändern, sagt Pressesprecherin Elline Köckritz von der Agentur für Arbeit Bonn/Rhein-Sieg. Foto: picture alliance/dpa/dpa-tmn/Christin Klose

Duisdorf Das Burn-out-Syndrom ist zu einer Volkskrankheit geworden. Was die psychische Erkrankung für Arbeitnehmer und für Arbeitssuchende bedeutet.

Ein Burn-out gehört als Erkrankung zum privaten Bereich des Lebens und muss somit weder in einer Bewerbung noch bei einem Vorstellungsgespräch genannt werden. „Grundsätzlich besteht keine Pflicht der Bewerberinnen und Bewerber, sich zu offenbaren“, lässt Pressesprecherin Elline Köckritz von der Agentur für Arbeit Bonn/Rhein-Sieg an der Villemombler Straße auf Anfrage des GA wissen. Arbeitssuchende sollten dennoch darauf vorbereitet sein, dass bei Gesprächen nachgehakt wird. Entscheidend sei dann, dass sie die Ursachen, die zum Burn-out und zum Jobwechsel geführt haben, gut reflektieren und diese auch einem potenziell neuen Arbeitgeber gegenüber schlüssig darstellen können.

Chancen auf eine Re-Integration sind in der Regel gut

Bei einem diagnostizierten Burn-out-Syndrom seien die Chancen auf eine Re-Integration in der Regel gut, wenn sich die Rahmenbedingungen, die zu einem Burn-out geführt haben verändern, so Köckritz: „Oftmals sind von einem Burnout betroffene Arbeitnehmer gut qualifizierte Fachkräfte, die auf dem Arbeitsmarkt aufgrund ihrer Qualifikation stark nachgefragt sind.“ Grundsätzlich habe die gesellschaftliche Akzeptanz gegenüber psychischen Erkrankungen in den letzten Jahren weiter zugenommen und auch Arbeitgeber zeigten sich häufig verständnisvoll.