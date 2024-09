Bonner Busfahrer berichtet „Die dachten: Ich bin zahlender Gast. Ich mache, was ich will“

Kurz hinter der slowenischen Grenze brannte der Bus. Dass etwas nicht stimmte, hatte Fahrer Harry Ritter schon einige Kilometer davor gemerkt. Hinten saßen Kinder, die er aus Kroatien zurück nach Deutschland bringen sollte. Im Spiegel konnte er sehen, wie die Flammen aus dem Radkasten schlugen. Ein kaputtes Radlager hatte sich entzündet. Ritter steuerte den Bus an den Straßenrand und löschte. Den Kindern passierte nichts, nur mit diesem Bus ging es für sie nicht weiter. Da er mit Kollegen in der Kolonne fuhr, nahmen sie die Kinder mit. Per Anhalter, Taxi und Leihwagen schaffte es auch Ritter am Ende zurück nach Bonn. Den Bus holte Ritters Chef später mit einem Mechaniker in Slowenien ab.