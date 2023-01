Debatte um Hardtbergbad : CDU will für Bonn ein Schwimmbad mit Riesen-Rutsche

CDU will für Bonn ein Schwimmbad mit Riesen-Rutsche

Hardtberg Sechs Millionen Euro Förderung aus Berlin fließen ins Hardtbergbad, aus dem ein Familienbad werden soll. Dank des Geldsegens ist für die CDU auch eine Ganzjahresrutsche bezahlbar. Die Grünen sehen das anders.

Wenn es Fördermittel für das Hardtbergbad gibt, dann sieht die CDU auch eine Chance für die Riesen-Rutsche. Wie berichtet, hat sich das Sport- und Bäderamt für die Sanierung des Hardbergbads um Fördermittel des Bundes aus dem Programm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ beworben. Man ging von einer maximalen Förderhöhe von elf Millionen Euro aus. Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundstages bewilligte Mitte Dezember den Antrag und will sechs Millionen Euro geben. Das Geld soll in die Baumodule eins und zwei einfließen, deren Schwerpunkt die energetische Sanierung etwa mit dem Einbau von Solaranlagen und einer Wärmepumpe ist.