Partnerstadt von Hardtberg Verstorbener Bezirksbürgermeister Christian Held wird Ehrenbürger

2020 wurde Christian Held, damals noch Trützler, zum Bezirksbürgermeister gewählt. „Innerhalb von drei Jahren hat er einen Eindruck hinterlassen, dass die ihn zum Ehrenbürger machen“, so Kraus. Und das in einer Zeit, in der pandemiebedingt an Partnerschaftsfahrten nicht zu denken war. Held hatte den Kontakt aufrecht erhalten. Es passt zu ihm, war er doch immer der französischen Lebensart verbunden – so war er viele Jahre lang als Chanson-Sänger aufgetreten und beherrschte die Sprache fließend. Man vermisse ihn als Menschen und Förderer des Partnerschaftskomitees, so die Vorsitzende. Eigentlich müsste man auch darüber nachdenken, wie man Held im Stadtbezirk würdigen kann – die Ehrenbürgerschaft müsste für die Stadt Bonn gehen, das sei schwierig, meint Kraus.