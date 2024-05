Comedian aus Bonn Warum sein erster Auftritt Abdel Aitel in Schwierigkeiten brachte

Der erste Auftritt in Bonn brachte Comedian Abdel Aitel in kleinere Schwierigkeiten. Kurz bevor er los ging, erfuhr er, dass auch seine Mutter im Publikum sein würde – zum ersten Mal überhaupt. „Ich habe auch einige schmutzige Gags“, sagt Aitel. „Mein einziger Gedanke war, wie mache ich den Auftritt so sauber wie möglich.“ Das klappte ganz gut, auch wenn er bei seiner Cannabis-Geschichte den bösen Blick seiner Mutter spürte.