Bonn : Commerzbank hat ihre Filiale in Duisdorf geschlossen

Bonn-Duisdorf Nachdem bereits die Deutsche Bank, die BB-Bank und die Sparda-Bank im Stadtbezirk Hardtberg geschlossen haben, hat nun auch die Commerzbank ihre Filiale in Duisdorf zugemacht.

Die Commerzbank an der Rochusstraße in Bonn-Duisdorf hat ihre Pforten am Donnerstag geschlossen. Ob am Standort zumindest der Servicebereich bleibt, werde derzeit geprüft, sagte eine Sprecherin der Bank. Das sei nach ihrer Aussage jedoch wegen der bestehenden Filiale in der Bonner Innenstadt eher unwahrscheinlich.