Hilfsprojekt auf den Philippinen : Corona-Alltag in einer Dorfklinik am Ende der Welt

Corona-Alltag in einer Dorfklinik am Ende der Welt

Röttgen Die Röttgenerin Sabine Korth leitet im philippinischen Bugko die medizinische Station. Derzeit kann sie den Ort wegen Corona-Einschränkungen nicht verlassen. Ihre Eltern berichten, wie es der Tocher und ihnen in diesen Zeiten geht.

So viel Kontakt wie im vergangenen Jahr hatten Anna und Bernhard Korth nie mit ihrer Tochter Sabine. „Wann immer sie Strom und Internet hat“, berichten sie, „haben wir mit Sabine über WhatsApp Kontakt.“ Die sitzt auf den Philippinen fest, an den alljährlichen Weihnachtsbesuch war natürlich nicht zu denken, denn die Haupt- und Flughafenstadt Manila ist als der größte Corona-Hotspot der Inselgruppe abgesperrt, und es wäre alles auch viel zu umständlich gewesen. Aber es ist ja nicht so, dass Sabine Korth dort nichts zu tun hätte. Sie leitet seit Jahren die Klinik im Dorf Bugko auf der Insel Nord-Samar. Auch in Pandemie-Zeiten müssen dort Einheimische medizinisch versorgt werden.