Anlaufstelle fehlt : Corona macht der Flüchtlingshilfe zu schaffen

Duisdorf Durch die Corona-Krise ist das Flüchtlingscafé der St. Thomas Morus Gemeinde seit März 2020 geschlossen. Für die Flüchtlinge fehlt dadurch eine wichtige Anlaufstelle – und der soziale Kontakt zu Deutschen.

Da viele Geflüchtete mit ihren Familien in Sozialwohnungen lebten, seien die Begleitumstände der Pandemie besonders spürbar. Man lebe dort meist auf engstem Raum und habe meist weder Garten, noch Balkon. Es fehle an der jetzt so notwendigen Technikausstattung und der Anleitung zum Homeschooling. Dass keine Sprachkurse und keine Sprachförderung mehr durch die Ehrenamtler stattfinden könnten, führe langfristig dazu, dass mühsam erlernte Deutschkenntnisse wieder verloren gingen. Auch seien Geflüchtete oft die ersten, die bei der aktuellen Arbeitsmarktsituation ihren Arbeitsplatz verlieren, so Kelz. „Für die Geflüchteten in unserer Gemeinde hat das Café am Dienstag sehr viel bedeutet, weil damit auch ein Halt über die Jahre gewachsen ist. Damit wurde ihnen eine Struktur mit festem Zeitfenster in der Woche gegeben. Und es gab dabei die Gelegenheit, sich über Freuden, Sorgen und Nöte auszutauschen“, sagt Knoblauch.