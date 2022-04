Ostern im Duisdorfer Derletal : Da bleibt keine Schnute schokofrei

Naila (l.) und Lea sind fündig geworden und freuen sich über das Osternest von den Waldfreunden. Foto: Stefan Knopp

Duisdorf Die Ostereiersuche der Duisdorfer Waldfreunde und das tolle Wetter lockten viele Familien auf den Grillplatz im Derletal. Die Hubertusschützen können nach dem Juli-Starkregen einen Schießstand wieder nutzen.



Ostern ist das Fest der Hoffnung, und Maya hofft sehr vehement: „Corona soll verschwinden, auf der Stelle!“, rief die Fünfjährige am Montag am Rande des Grillplatzes der Waldfreunde Sankt Hubertus Duisdorf in den Staatsforst. Zuvor hatten sie und ihre Freundin Amelie (5) bei der Oster-Aktion des Vereins ihren Schokoladen-Vorrat aufgestockt, der ohnehin schon groß war. „Ich habe so viel gesammelt, dass ich ein ganzes großes Glas voll habe“, berichtete Amelie über ihren Einsatz am Ostersonntag.

Mit ihnen waren viele andere Familien in den Wald gekommen, bei diesem tollen Wetter gab es kaum eine schönere Anlaufstelle, um gemeinsam Ostern zu feiern. Die Waldfreunde hatten laut dem Vorsitzenden Bruno Schmitz genügend süßes Material gesammelt, um 200 Kinder glücklich zu machen. Die durften in dem kleinen Gartenstück hinter den Hütten Osternester suchen, und was am Ende übrig war, wird der Tafel gespendet. Stattdessen sah man viele kleine Schokoschnuten herumlaufen – ganz klar, man musste das alles schnell essen, bevor es in der Sonne schmolz.

Plüsch-Osterhase auf dem Rücken

Die Aktion ist sehr beliebt. Während sie mit ihrem Nachwuchs für das Osternestsuchen anstand, erzählte eine Mutter, sie sei selbst als Kind schon immer dafür in den Wald gekommen. Auch die Waldfreunde genossen dieses erste Osterfest seit drei Jahren, und vor allem den Hochbetrieb auf ihrem Grillplatz. Viele waren vorher mit Schmitz vom Seniorenheim durchs Derletal zum Grillplatz spaziert. Der Vorsitzende trug dabei einen mit Süßigkeiten behängten Plüsch-Osterhasen auf dem Rücken.

Die Erwachsenen unterhielten sich an den Tischen, die Kinder spielten im Wald. Es fühlte sich ein wenig an wie immer. Corona wirkte trotz der Schreckensszenarien über „Killervarianten“, die der Bundesgesundheitsminister mal wieder ausbreitet, tatsächlich ebenso weit entfernt wie alle anderen Schlechte-Laune-Themen dieser Zeit.

Die Waldfreunde bereiten sich als nächstes auf die Wanderung an der Ahr vor, die noch im April durchgeführt werden soll und bei der jeder mitmachen kann. Eine Ankündigung dazu folgt bald, sagte Schmitz. Auch bei der Duisdorfer Maikirmes ist der Verein zugegen. Für den 19. Juni ist das Wald- und Kinderfest geplant, und nach dem Derletalfest am 13. August kommt das Hahneköppen auf dem Grillplatz am 3. September.

10-Meter-Stand repariert

Auch einige Hubertusschützen leisteten den Waldfreunden Gesellschaft, bevor das Ostereierschießen im eigenen Vereinsheim startete. Nach den Schäden durch den Juli-Starkregen war immerhin der 10-Meter-Stand für Luftdruckwaffen wiederhergestellt, an dem die Besucher 1200 Eier schießen konnten.