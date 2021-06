Tankstelle Rochusstraße : Dacharbeiten im laufenden Tankstellen-Betrieb

Duisdorf Die Tankstelle im Duisdorfer Zentrum wird derzeit saniert. Arbeiter bringen im laufenden Betrieb ein neues Dach auf. Am kommenden Freitag sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Es sieht nach Baustelle aus auf dem Gelände der Aral-Tankstelle an der Rochusstraße. „Das komplette Dach wird aus Sicherheitsgründen erneuert“, bestätigt Geschäftsführer Andreas Bachmann. Das heißt, auf ganzer Breite werden derzeit 16 Meter lange Stahlwellbleche ausgetauscht, die schon einzeln ein erhebliches Gewicht haben. Dazu setzen die Arbeiter Kran und Hubwagen ein; einige Tanksäulen sind dann kurzzeitig gesperrt. Eigentlich sollten alle Bleche am Freitag aufgelegt und verschraubt sein. „Doch die Sonne knallte derart aufs Dach, dass wir früher aufhören mussten“, sagt Bachmann. Nun geht es am Montag weiter, daher kann es wieder Einschränkungen beim Tanken geben. „Kommenden Freitag ist die Sanierung abgeschlossen, dann sind auch rundherum Einfassung und Beleuchtung erneuert.