Veranstaltung auf dem Brüser Berg : Darauf können sich die Besucher des Familienfestes freuen

Auf viele Besucher hoffen die Organisatoren des Familienfestest - so wie auf diesem Foto von einer der Veranstaltungen aus den vergangenen Jahren. Foto: Horst Müller

Brüser Berg Auf dem Brüser Berg feiert der Ortsausschuss am Samstag sein Familienfest. Los geht es am Morgen mit einem Flohmarkt, später beginnt dann das musikalische Programm, bei dem verschiedene Bands auftreten.

Im vergangenen Jahr war schon alles geplant und vieles vorbereitet fürs Brüser Berger Familienfest. „Dann mussten wir vier Wochen vorher absagen“, erinnert sich Jörg Wehner vom Ortsausschuss. Das bleibt den Organisatoren dieses Mal erspart. Am Samstag, 27. August, wird auf der Borsigallee vor den Kirchen gefeiert.

„Nach zwei Jahren Pause können wir endlich wieder starten“, freut sich Wehner. Auch nur dank der Finanzierungshilfe durch die Geschäftsleute im Stadtteil. „Es war nicht so einfach, Leute zu motivieren, Geld dafür zu spenden.“ Am Ende hat er es aber doch geschafft. Deshalb sei er ihnen besonders zu Dank verpflichtet. Ebenso den Ehrenamtlern aus den Ortsausschuss-Vereinen, die er für die Durchführung begeistern konnte.

Schon morgens um 8 Uhr geht es los, und zwar mit dem Trödelmarkt. Dann erhalten die Leute, die etwas verkaufen wollen, die Platzzuweisung und können ihre Stände aufbauen. Knapp 20 Personen haben sich laut Wehner bereits vorab angemeldet, mehr als sonst. Er rechnet mit gut 40 Teilnehmern – auch am Tag selbst kann man sich vor Ort noch spontan anmelden. „Das Wetter wird entscheidend sein.“ Die Prognosen seien aber ganz gut. Die Standgebühr beträgt fünf Euro.

Die beliebte Kutschfahrt ist wieder im Angebot

Weiterhin tritt Carol Knauber mit seiner J.J. Cale-Tribute-Kombo auf. Wehner ist froh, dass das endlich geklappt hat – bislang sei beim Familienfest-Termin immer ein Bandmitglied außer Landes gewesen. Daneben ist auch Ralf Reifenberg beteiligt, den man in Bad Godesberg von Ralfs Glühweinbude her kennt. Er spielt auf der Bühne Livemusik, außerdem stellt er seinen Grill und anderes Equipment zur Verfügung.

Schulen, Kindergärten und andere Einrichtungen präsentieren sich ebenfalls an Ständen. Die Cheerleader-Gruppe Passion Cheer Unit aus Refrath zeigt, was sie kann. Spannend wird es, wenn die Jugendmannschaft der Bonner Camecocks kommt: Sie will vor allem den Nachwuchs für American Football begeistern, der jetzt auf dem Brüser Berg trainiert. Kinder können sich darüber hinaus von Zauberer Zantac unterhalten lassen.